Челси подыскал замену травмированному Джеймсу

Лондонский «Челси» обратил свой взор на защитника «Селтика» и сборной Хорватии Йосипа Юрановича.

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Сообщается, что 27-летний хорват может стать заменой основному правому защитнику «Челси» Рису Джеймсу, который, как известно, получил травму накануне, 27 декабря, в матче с «Борнмутом» (2:0). Ранее сообщалось, будто повреждение у англичанина не серьезное, но ему еще предстоит пройти углубленное обследование.

В нынешнем сезоне Юранович в 15 матчах за «Селтик» во всех турнирах забил 1 гол, сделал 1 ассист.