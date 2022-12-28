Челси подыскал замену травмированному Джеймсу
«Синим» нужен фланговый защитник
Лондонский «Челси» обратил свой взор на защитника «Селтика» и сборной Хорватии Йосипа Юрановича.
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Сообщается, что 27-летний хорват может стать заменой основному правому защитнику «Челси» Рису Джеймсу, который, как известно, получил травму накануне, 27 декабря, в матче с «Борнмутом» (2:0). Ранее сообщалось, будто повреждение у англичанина не серьезное, но ему еще предстоит пройти углубленное обследование.
В нынешнем сезоне Юранович в 15 матчах за «Селтик» во всех турнирах забил 1 гол, сделал 1 ассист.
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