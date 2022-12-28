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Англия
28 декабря 2022, 18:58 | Обновлено 28 декабря 2022, 19:08
37
0

Челси подыскал замену травмированному Джеймсу

«Синим» нужен фланговый защитник

28 декабря 2022, 18:58 | Обновлено 28 декабря 2022, 19:08
37
0
Челси подыскал замену травмированному Джеймсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Юранович

Лондонский «Челси» обратил свой взор на защитника «Селтика» и сборной Хорватии Йосипа Юрановича.

Сообщается, что 27-летний хорват может стать заменой основному правому защитнику «Челси» Рису Джеймсу, который, как известно, получил травму накануне, 27 декабря, в матче с «Борнмутом» (2:0). Ранее сообщалось, будто повреждение у англичанина не серьезное, но ему еще предстоит пройти углубленное обследование.

В нынешнем сезоне Юранович в 15 матчах за «Селтик» во всех турнирах забил 1 гол, сделал 1 ассист.

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Челси трансферы Английская Премьер-лига Йосип Юранович Рис Джеймс
Источник Sky Sports
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