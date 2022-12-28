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Англия
28 декабря 2022, 17:15 | Обновлено 28 декабря 2022, 17:25
44
0

Оглашены сроки восстановления защитника Челси Джеймса

У игрока не все так плохо

28 декабря 2022, 17:15 | Обновлено 28 декабря 2022, 17:25
44
0
Оглашены сроки восстановления защитника Челси Джеймса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Во вторник, 27 декабря, в матче «Челси» с «Борнмутом» (2:0) повреждение получил фланговый защитник «синих» Рис Джеймс. Как оказалось, травма у него не такая сложная, как первоначально предполагалось.

Сообщается, что на восстановление 23-летнему англичанину понадобится от трех до четырех недель.

Как известно, в этом сезоне-2022/2023 Рис Джеймс уже оказывался в лазарете. Получив травму колена, он был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре. Были опасения, что в матче с «Борнмутом» у игрока приключился рецидив, что привело бы к срочной операции. Но худшее не подтвердилось.

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травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рис Джеймс
Источник The Athletic
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