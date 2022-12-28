Оглашены сроки восстановления защитника Челси Джеймса

Во вторник, 27 декабря, в матче «Челси» с «Борнмутом» (2:0) повреждение получил фланговый защитник «синих» Рис Джеймс. Как оказалось, травма у него не такая сложная, как первоначально предполагалось.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Сообщается, что на восстановление 23-летнему англичанину понадобится от трех до четырех недель.

Как известно, в этом сезоне-2022/2023 Рис Джеймс уже оказывался в лазарете. Получив травму колена, он был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре. Были опасения, что в матче с «Борнмутом» у игрока приключился рецидив, что привело бы к срочной операции. Но худшее не подтвердилось.