Саутгейт не берет на ЧМ-2022 Риса Джеймса

Латераль лондонского «Челси» Рис Джеймс будет вынужден пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре. Сообщается, что это решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

22-летний Джеймс прошел обследование, по результатам которого рассчитывал, что сможет полностью восстановиться и играть уже к началу декабря. Это позволило бы Рису сыграть за сборную Англии в плей-офф мундиаля, если команда Саутгейта выйдет из группы.

Однако наставник англичан Гарет Саутгейт позвонил Джеймсу и сообщил, что не будет включать его в заявку команды на турнир. Свое решение тренер аргументировал тем, что не может рисковать здоровьем защитника «Челси».

Джеймс травмировался 11 октября в матче Лиги чемпионов с «Миланом» (2:0). У него повреждение колена.

В текущем сезоне Рис Джеймс сыграл за «Челси» во всех турнирах в 11 матчах, забил два гола, сделал два ассиста.