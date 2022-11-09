Саутгейт не берет на ЧМ-2022 Риса Джеймса
Защитник «Челси» в заявку сборной Англии не войдет
Латераль лондонского «Челси» Рис Джеймс будет вынужден пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре. Сообщается, что это решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
22-летний Джеймс прошел обследование, по результатам которого рассчитывал, что сможет полностью восстановиться и играть уже к началу декабря. Это позволило бы Рису сыграть за сборную Англии в плей-офф мундиаля, если команда Саутгейта выйдет из группы.
Однако наставник англичан Гарет Саутгейт позвонил Джеймсу и сообщил, что не будет включать его в заявку команды на турнир. Свое решение тренер аргументировал тем, что не может рисковать здоровьем защитника «Челси».
Джеймс травмировался 11 октября в матче Лиги чемпионов с «Миланом» (2:0). У него повреждение колена.
В текущем сезоне Рис Джеймс сыграл за «Челси» во всех турнирах в 11 матчах, забил два гола, сделал два ассиста.
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