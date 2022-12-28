Наполи интересен экс-вингер Шахтера, за которого просят 40 млн евро
Давид Нерес из-за войны так и не провел ни одного официального матча за «горняков»
Итальянский «Наполи» проявляет интерес к 25-летнему вингеру «Бенфики» Давиду Нересу, который в январе нынешнего года перешел из «Аякса» в «Шахтер», а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны был вынужден уехать в Португалию.
В Нересе неаполитанцы видят потенциальную замену для 27-летнего Ирвинга Лосано. Контракт мексиканца с «Наполи» истекает летом 2024 года, и если стороны не договорятся о продлении сотрудничества, то в конце сезона итальянский клуб будет готов рассмотреть возможности по продаже футболиста.
За Нереса «Бенфика» хотела бы получить порядка 40 миллионов евро.
В текущем сезоне бразилец провел в стане лиссабонцев 22 матча, в которых отличился 8 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» не получил от «Бенфики» живых денег за трансфер Давида Нереса.
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