Наполи интересен экс-вингер Шахтера, за которого просят 40 млн евро

Итальянский «Наполи» проявляет интерес к 25-летнему вингеру «Бенфики» Давиду Нересу, который в январе нынешнего года перешел из «Аякса» в «Шахтер», а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны был вынужден уехать в Португалию.

В Нересе неаполитанцы видят потенциальную замену для 27-летнего Ирвинга Лосано. Контракт мексиканца с «Наполи» истекает летом 2024 года, и если стороны не договорятся о продлении сотрудничества, то в конце сезона итальянский клуб будет готов рассмотреть возможности по продаже футболиста.

За Нереса «Бенфика» хотела бы получить порядка 40 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец провел в стане лиссабонцев 22 матча, в которых отличился 8 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» не получил от «Бенфики» живых денег за трансфер Давида Нереса.