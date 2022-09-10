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  4. Шахтер не получил живых денег от Бенфики за трансфер Давида Нереса
Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 14:27 |
936
0

Шахтер не получил живых денег от Бенфики за трансфер Давида Нереса

Футболист уехал в Португалию за долги «горняков»

10 сентября 2022, 14:27 |
936
0
Шахтер не получил живых денег от Бенфики за трансфер Давида Нереса
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Президент лиссабонской «Бенфики» Руй Кошта дал расширенный комментарий по результатам работы его клуба в летнее трансферное окно.

Функционер детально прояснил подробности каждой сделки: сумму, сроки и условия. Среди прочего была затронута и тема перехода в «Бенфику» вингера «Шахтера» Давида Нереса, трансфер которого обошелся португальской стороне в 15,3 миллионов евро.

Исходя из слов Кошты, «Шахтер» ничего не получил за бразильского игрока, так как его переход покрыл прежний долг «горняков» на указанную сумму, остававшийся за переезд в Украину летом минувшего года хавбека Педриньо.

«Он стал заменой для Эвертона (хавбек был продан во «Фламенго» за 13,5 миллионов евро – прим. ред.), и это очень выгодная сделка, потому что 15,3 миллионов евро – это меньше, чем реальная стоимость Нереса. «Шахтер» имел долг в 15,3 миллионов евро за Педриньо, и поэтому мы подписали Нереса в счет погашения этой суммы. Кроме того, мы смогли получить высококачественный актив», - заявил Кошта.

Напомним, «Бенфика» подписала с Нересом 5-летний контракт, прописав в нем клаусулу в размере 100 миллионов евро. Бразилец уже провел за лиссабонцев 8 матчей во всех турнирах, отличившись 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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Источник ФК Бенфика
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