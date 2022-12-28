КУЛУШЕВСКИ – о периоде в Ювентусе: «Это было худшее, что может случиться»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски рассказал об адаптации в стане «шпор» и дал оценку своей карьере в «Ювентусе», из которого он и перебрался в Лондон на правах аренды.

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«Во втором сезоне в «Ювентусе» я начал сомневаться в себе. Внутри меня росло сомнение: «Может быть, я не так хорош, как думаю?». Это было худшее, что может случиться с футболистом. Затем вы начинаете сомневаться во всех решениях, которые принимаете на поле.

Это было трудное время, но оно сделало меня сильнее. Я чувствую, что никогда не был лучше, чем сейчас. Я нахожусь в удивительном месте, прекрасно чувствую себя на поле и за его пределами. Конечно, будут и плохие времена. Сейчас в сборной все хорошо, в клубе все хорошо. Но я всегда готов на случай, если этот период закончится», — заявил Кулушевски.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» намерен выкупить Кулушевски у «Ювентуса».