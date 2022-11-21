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Англия
21 ноября 2022, 04:53 | Обновлено 21 ноября 2022, 05:13
16
0

Тоттенхэм намерен выкупить Кулушевски у Ювентуса

Срок аренды закончится в июне 2023 года

21 ноября 2022, 04:53 | Обновлено 21 ноября 2022, 05:13
16
0
Тоттенхэм намерен выкупить Кулушевски у Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

Лондонский «Тоттенхэм» хочет выкупить у туринского «Ювентуса» правого вингера Деяна Кулушевски.

Напомним, сейчас Кулушевски находится в стане «шпор» в аренде. Её срок закончится в июне 2023 года.

В этом сезоне 22-летний швед вышел на поле в 12 матчах за «Тоттенхэм» и отличился голом и пятью ассистами.

Контракт Кулушевски с «Ювентусом» закончится летом 2024 года. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, – 50 млн евро.

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Деян Кулушевски Ювентус Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник Football Insider
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