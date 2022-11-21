Англия21 ноября 2022, 04:53 | Обновлено 21 ноября 2022, 05:13
16
0
Тоттенхэм намерен выкупить Кулушевски у Ювентуса
Срок аренды закончится в июне 2023 года
21 ноября 2022, 04:53 | Обновлено 21 ноября 2022, 05:13
16
0
Лондонский «Тоттенхэм» хочет выкупить у туринского «Ювентуса» правого вингера Деяна Кулушевски.
Напомним, сейчас Кулушевски находится в стане «шпор» в аренде. Её срок закончится в июне 2023 года.
В этом сезоне 22-летний швед вышел на поле в 12 матчах за «Тоттенхэм» и отличился голом и пятью ассистами.
Контракт Кулушевски с «Ювентусом» закончится летом 2024 года. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, – 50 млн евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 ноября 2022, 01:20 0
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Футбол | 20 ноября 2022, 19:27 16
Арбитр матча Даниэле Орсато зафиксировал офсайд после просмотра VAR
Теннис | 20.11.2022, 21:47
Футбол | 21.11.2022, 04:20
Футбол | 20.11.2022, 11:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.11.2022, 06:31 1
20.11.2022, 21:05 3
20.11.2022, 16:02 6
19.11.2022, 04:07 4
20.11.2022, 15:10 14
20.11.2022, 20:23 3
19.11.2022, 14:53 18
19.11.2022, 15:27