Тоттенхэм намерен выкупить Кулушевски у Ювентуса

Лондонский «Тоттенхэм» хочет выкупить у туринского «Ювентуса» правого вингера Деяна Кулушевски.

Напомним, сейчас Кулушевски находится в стане «шпор» в аренде. Её срок закончится в июне 2023 года.

В этом сезоне 22-летний швед вышел на поле в 12 матчах за «Тоттенхэм» и отличился голом и пятью ассистами.

Контракт Кулушевски с «Ювентусом» закончится летом 2024 года. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, – 50 млн евро.