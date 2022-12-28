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Англия
28 декабря 2022, 18:20 |
1406
0

«Нужно прикусить язык вместо того, чтобы высказаться». В Челси скандал?

Личный тренер Риса Джеймса недоволен руководством лондонского клуба

28 декабря 2022, 18:20 |
1406
0
«Нужно прикусить язык вместо того, чтобы высказаться». В Челси скандал?
Twitter. Рис Джеймс

Личный тренер защитника лондонского футбольного клуба «Челси» Риса Джеймса опубликовал в своем Instagram сообщение:

«Мне нужно прикусить язык вместо того, чтобы высказаться».

Видимо, он был против того, чтобы Джеймс играл вчера, 27 декабря, с «Борнмутом», либо имеет претензии к физиотерапевтам и медицинскому штабу «Челси».

Дело в том, что во вчерашнем матче защитник получил травму. Были опасения, что в матче с «Борнмутом» у игрока приключился рецидив (Рис Джеймс уже оказывался в лазарете, получив травму колена), что привело бы к срочной операции. Но худшее не подтвердилось.

Сообщается, что на восстановление 23-летнему англичанину понадобится от трех до четырех недель.

Интересно, что это сообщение личный тренер игрока уже удалил.

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Источник Sport.ua
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