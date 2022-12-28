Джокович внес изменения в свою команду

21-кратный победитель турниров серии Grand Slam серб Новак Джокович распрощался с аргентинским физиотерапевтом Улисесом Бадио, с которым сотрудничал с 2017 года. Сообщается, что стороны не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Без физиотерапевта Джокович был недолго: он взял в свою команду преподавателя остеопатии Клаудио Зималью, который ранее работал с итальянцем Янником Синнером, канадцем Милошем Раоничем и американцем Брэндоном Накашимой.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович должен прилететь в Австралию, где примет участие в Australian Open, который стартует 16 января.