Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович внес изменения в свою команду
ATP
28 декабря 2022, 17:57 | Обновлено 28 декабря 2022, 18:13
77
0

Джокович внес изменения в свою команду

У серба новый физиотерапевт

28 декабря 2022, 17:57 | Обновлено 28 декабря 2022, 18:13
77
0
Джокович внес изменения в свою команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

21-кратный победитель турниров серии Grand Slam серб Новак Джокович распрощался с аргентинским физиотерапевтом Улисесом Бадио, с которым сотрудничал с 2017 года. Сообщается, что стороны не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества.

Без физиотерапевта Джокович был недолго: он взял в свою команду преподавателя остеопатии Клаудио Зималью, который ранее работал с итальянцем Янником Синнером, канадцем Милошем Раоничем и американцем Брэндоном Накашимой.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович должен прилететь в Австралию, где примет участие в Australian Open, который стартует 16 января.

По теме:
Australian Open снова с чемпионом. Джокович 27 декабря прилетит в Австралию
Известны финалисты командного турнира в ОАЭ. Команда Джоковича едет домой
Назван список лучших теннисистов в истории. Джокович обогнал Федерера
Новак Джокович
Источник Tennis Majors
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
Футбол | 28 декабря 2022, 03:57 5
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет

Звездный француз находится на грани ухода из французского клуба

100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
Футбол | 28 декабря 2022, 13:30 44
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика

Алексей Сливченко уверен - «горняки» будут стоять на своем и, вероятно, таки получат желаемое…

ФОТО. Бущан и бывший игрок Динамо побывали на передовой
Война | 27.12.2022, 21:05
ФОТО. Бущан и бывший игрок Динамо побывали на передовой
ФОТО. Бущан и бывший игрок Динамо побывали на передовой
Довбик – лучший футболист года в УПЛ по версии игроков и тренеров
Футбол | 28.12.2022, 11:40
Довбик – лучший футболист года в УПЛ по версии игроков и тренеров
Довбик – лучший футболист года в УПЛ по версии игроков и тренеров
Сексуальную итальянку подозревают в фальсификации документов о вакцинации
Теннис | 27.12.2022, 21:25
Сексуальную итальянку подозревают в фальсификации документов о вакцинации
Сексуальную итальянку подозревают в фальсификации документов о вакцинации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
28.12.2022, 11:55 1
Биатлон
Деньги – не главное. Самый богатый клуб мира вылетел во второй дивизион
Деньги – не главное. Самый богатый клуб мира вылетел во второй дивизион
28.12.2022, 04:40
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Была договоренность: Шевченко уходит – я буду тренером сборной»
МАРКЕВИЧ: «Была договоренность: Шевченко уходит – я буду тренером сборной»
27.12.2022, 12:55 17
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Финляндия стартовала с поражения, 11 шайб Швеции
Молодежный ЧМ по хоккею. Финляндия стартовала с поражения, 11 шайб Швеции
26.12.2022, 23:05
Хоккей
Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии
Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии
28.12.2022, 04:57 2
Футбол
Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке
Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке
26.12.2022, 18:35 1
Теннис
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
28.12.2022, 09:40 1
Бокс
Иван РЕДКАЧ: «Фьюри отправит Усика в Верховную Раду»
Иван РЕДКАЧ: «Фьюри отправит Усика в Верховную Раду»
27.12.2022, 10:35 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности