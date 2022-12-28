Артем ДОВБИК: «Зимой, думаю, никуда не уйду»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик оценил вероятность своего перехода в другой клуб в 2023 году:

«Надеюсь, что весь год в УПЛ я не проведу. Хотя не забиваю себе голову возможным трансфером. Читал, что Михаил Мудрик сказал, что будет расстроен, если зимой его не отпустят.

Я зимой, думаю, никуда не уйду. Другое дело – лето. Я всегда буду благодарить «Днепр-1», буду патриотом этого клуба, но у меня есть мечта».

Ранее Довбик был признан лучшим игроком года в УПЛ.