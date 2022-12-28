Украина. Премьер лига28 декабря 2022, 16:59 |
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Артем ДОВБИК: «Зимой, думаю, никуда не уйду»
Форвард «Днепра-1» – о своем будущем
28 декабря 2022, 16:59 |
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Форвард «Днепра-1» Артем Довбик оценил вероятность своего перехода в другой клуб в 2023 году:
«Надеюсь, что весь год в УПЛ я не проведу. Хотя не забиваю себе голову возможным трансфером. Читал, что Михаил Мудрик сказал, что будет расстроен, если зимой его не отпустят.
Я зимой, думаю, никуда не уйду. Другое дело – лето. Я всегда буду благодарить «Днепр-1», буду патриотом этого клуба, но у меня есть мечта».
Ранее Довбик был признан лучшим игроком года в УПЛ.
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