Экс-игрок Виллы Агбонлахор назвал условие для увольнения Поттера из Челси

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказал мнение о текущем положении дел у лондонского «Челси» и о главном тренере команды Грэме Поттере.

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Как известно, во вторник, 27 декабря, «Челси» в матче 17-го тура АПЛ обыграл «Борнмут» со счетом 2:0, добившись первой победы за последние два с половиной месяца.

«Для «Челси» победа над «Борнмутом» была обязательная. Если посмотреть на таблицу, то мы увидим, что они отстают от «Арсенала» на 16 очков, а это неприемлемо. Они отстают от «шпор» на шесть очков, «Фулхэм» отстаёт от них на два очка. Вчера они должны были победить, потому что, если они этого не сделают, то вряд ли финишируют в первой шестерке, не говоря уже о первой четверке.

Попасть в четверку лучших в этом сезоне – огромное достижение для каждой команды, кроме, может быть, «Манчестер Сити». Это безумие. Думаю, что если «Челси» не закончит сезон в топ-4, то Грэма Поттера уволят», – заявил Агбонлахор.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает 8 место с 24 очками после 15 игр. Лидирует «Арсенал», у которого 40 пунктов после 15 встреч.