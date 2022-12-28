Серхи Роберто рассказал о размере своей нынешней зарплаты в Барселоне
Вице-капитана «блауграны» пробило на откровения
30-летний испанский полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, являющийся вице-капитаном команды, высказался о деталях своего контракта с клубом. Новый договор игрока рассчитано до лета 2023 года.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
«Сейчас я зарабатываю как игрок, который только пришел в основу из «Барсы Б». Но я горжусь этим, потому что я хочу играть здесь. Я хотел остаться, поэтому я наслаждаюсь. Для меня экономическая сторона вопроса не так важна. Сейчас мне хочется получать удовольствие.
Один год? Хорошо, тогда один год. Я хотел набрать форму и снова получить удовольствие от футбола. Мне не пришлось снижать зарплату, потому что срок моего предыдущего контракта истек. Нужно было вести переговоры о новом соглашении», — заявил Роберто.
Серхи Роберто - воспитанник «Барселоны». Он дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в сезоне-2010/2011. В рядах «блауграны» хавбек выиграл 23 трофея.
Ранее стало известно, что Серхио Бускетс передумал покидать «Барселону» по завершению нынешнего сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Однако переговоры продолжаются
Оригинал же остался у ФИФА…