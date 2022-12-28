Серхи Роберто рассказал о размере своей нынешней зарплаты в Барселоне

30-летний испанский полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, являющийся вице-капитаном команды, высказался о деталях своего контракта с клубом. Новый договор игрока рассчитано до лета 2023 года.

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«Сейчас я зарабатываю как игрок, который только пришел в основу из «Барсы Б». Но я горжусь этим, потому что я хочу играть здесь. Я хотел остаться, поэтому я наслаждаюсь. Для меня экономическая сторона вопроса не так важна. Сейчас мне хочется получать удовольствие.

Один год? Хорошо, тогда один год. Я хотел набрать форму и снова получить удовольствие от футбола. Мне не пришлось снижать зарплату, потому что срок моего предыдущего контракта истек. Нужно было вести переговоры о новом соглашении», — заявил Роберто.

Серхи Роберто - воспитанник «Барселоны». Он дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в сезоне-2010/2011. В рядах «блауграны» хавбек выиграл 23 трофея.

Ранее стало известно, что Серхио Бускетс передумал покидать «Барселону» по завершению нынешнего сезона.