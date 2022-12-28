Испания28 декабря 2022, 07:19 | Обновлено 28 декабря 2022, 07:28
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Бускетс передумал покидать Барселону после диалога с Хави
Ветеран останется в каталонском клубе
28 декабря 2022, 07:19 | Обновлено 28 декабря 2022, 07:28
438
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс передумал покидать клуб летом 2023 года
Ключевым в решении Бускетса стал диалог с главным тренером «Барселоны» Хави, для которого полузащитник играет большую роль в команде.
Хави убедил Бускетса рассмотреть продление контракта, на что тот согласился.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить Бускетсу новый контракт.
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