Бускетс передумал покидать Барселону после диалога с Хави

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс передумал покидать клуб летом 2023 года

Ключевым в решении Бускетса стал диалог с главным тренером «Барселоны» Хави, для которого полузащитник играет большую роль в команде.

Хави убедил Бускетса рассмотреть продление контракта, на что тот согласился.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить Бускетсу новый контракт.