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Испания
28 декабря 2022, 07:19 | Обновлено 28 декабря 2022, 07:28
438
0

Бускетс передумал покидать Барселону после диалога с Хави

Ветеран останется в каталонском клубе

28 декабря 2022, 07:19 | Обновлено 28 декабря 2022, 07:28
438
0
Бускетс передумал покидать Барселону после диалога с Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс передумал покидать клуб летом 2023 года

Ключевым в решении Бускетса стал диалог с главным тренером «Барселоны» Хави, для которого полузащитник играет большую роль в команде.

Хави убедил Бускетса рассмотреть продление контракта, на что тот согласился.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить Бускетсу новый контракт.

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Источник Mundo Deportivo
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