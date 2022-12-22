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  4. Барселона готова предложить Бускетсу новый контракт
Испания
22 декабря 2022, 20:19 |
312
1

Барселона готова предложить Бускетсу новый контракт

Речь может пойти о трудовом соглашении как еще на один сезон, так и на полгода

22 декабря 2022, 20:19 |
312
1
Барселона готова предложить Бускетсу новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Поговаривают, что Серхио Бускетс склоняется к уходу из «Барселоны» летом, когда срок его контракта истечет. Главным претендентом на подписание 34-летнего полузащитника является «Интер Майами» – клуб из МЛС.

При этом «Барселона» готова предложить Серхио Бускетсу новый контракт. По данным источника, речь может пойти о трудовом соглашении как еще на один сезон, так и на полгода.

За первую команду «Барселоны» Серхио Бускетс провел 696 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счет 18 голов и 42 результативных паса на партнеров.

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Источник Relevo
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Комментарии 1
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Yura Юрий
Пике завершае, и Бускетс остается Последний из того золотого поколения воспитанников ...из ветеранов клуба есть еще правда Альба и Тер Штеген,  но они не из системы Барсы...
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