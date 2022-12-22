Барселона готова предложить Бускетсу новый контракт

Поговаривают, что Серхио Бускетс склоняется к уходу из «Барселоны» летом, когда срок его контракта истечет. Главным претендентом на подписание 34-летнего полузащитника является «Интер Майами» – клуб из МЛС.

При этом «Барселона» готова предложить Серхио Бускетсу новый контракт. По данным источника, речь может пойти о трудовом соглашении как еще на один сезон, так и на полгода.

За первую команду «Барселоны» Серхио Бускетс провел 696 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счет 18 голов и 42 результативных паса на партнеров.