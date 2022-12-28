Нюбель не вернется в Баварию по ходу сезона

Голкипер «Баварии» Александер Нюбель не вернется из аренды в «Монако» по ходу нынешнего сезона. Об этом сообщают французские СМИ.

«Бавария» сейчас занята поисками нового голкипера после того, как Мануэль Нойер вылетел до конца сезона из-за травмы. Приоритетным вариантом было досрочное возвращение из аренды Нюбеля.

Но такой вариант чемпионы Германии не смогут реализовать. Во-первых, «Монако» не хочет отпускать голкипера по ходу сезона, во-вторых, сам Нюбель требует гарантий места в основе даже после восстановления Нойера – в «Баварии» ему этого обещать не могут.