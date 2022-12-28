Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне всегда нравилось играть за сборную»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью Sport.ua рассказала о проблематике поездок на матчи Кубка Билли Джин Кинг по ходу сезона:

– Некоторые болельщики озлобились на Ангелину Калинину, которая якобы намерено не поехала в национальную сборную. Насколько проблематично перекраивать свой график в туре под вызов в национальную сборную? Или этот вопрос в принципе не стоит?

– Насчет Калининой ничего не знаю, мы с ней не обсуждали эту тему. По поводу себя могу сказать, что мне всегда нравилось играть за свою сборную. Я бы с удовольствием сыграла бы и в Японии, даже если по датам это было не очень комфортно, но не позволила ситуация, которая возникла с моей почкой. Понятно, что было бы гораздо комфортнее, если бы даты матчей за сборную утверждали бы где-то между турнирами. Например, Япония в этом году была очень некомфортной. Но это такое, иногда можно и подстроиться.