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  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне всегда нравилось играть за сборную»
WTA
28 декабря 2022, 15:40 |
138
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне всегда нравилось играть за сборную»

Украинская теннисистка – о матчах Кубка Билли Джин Кинг

28 декабря 2022, 15:40 |
138
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне всегда нравилось играть за сборную»
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью Sport.ua рассказала о проблематике поездок на матчи Кубка Билли Джин Кинг по ходу сезона:

– Некоторые болельщики озлобились на Ангелину Калинину, которая якобы намерено не поехала в национальную сборную. Насколько проблематично перекраивать свой график в туре под вызов в национальную сборную? Или этот вопрос в принципе не стоит?
– Насчет Калининой ничего не знаю, мы с ней не обсуждали эту тему. По поводу себя могу сказать, что мне всегда нравилось играть за свою сборную. Я бы с удовольствием сыграла бы и в Японии, даже если по датам это было не очень комфортно, но не позволила ситуация, которая возникла с моей почкой. Понятно, что было бы гораздо комфортнее, если бы даты матчей за сборную утверждали бы где-то между турнирами. Например, Япония в этом году была очень некомфортной. Но это такое, иногда можно и подстроиться.

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Источник Sport.ua
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