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  4. Аллегри нужно финишировать в топ-4 чтобы остаться в Ювентусе
Италия
28 декабря 2022, 15:05 |
184
0

Аллегри нужно финишировать в топ-4 чтобы остаться в Ювентусе

Новое руководство поставило тренеру задачу

28 декабря 2022, 15:05 |
184
0
Аллегри нужно финишировать в топ-4 чтобы остаться в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

В декабре в «Ювентусе» сменилось руководство, и новый совет директоров принял решение по поводу будущего главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Он точно не будет уволен до конца сезона. Для того, чтобы сохранить свою работу в конце сезона, ему необходимо финишировать в топ-4 и выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, на паузу, связанную с ЧМ-2022, «Ювентус» ушел третьим в турнирной таблице Серии А. Команда не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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Массимилиано Аллегри Ювентус
Источник Tuttosport
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