Италия28 декабря 2022, 15:05 |
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Аллегри нужно финишировать в топ-4 чтобы остаться в Ювентусе
Новое руководство поставило тренеру задачу
28 декабря 2022, 15:05 |
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В декабре в «Ювентусе» сменилось руководство, и новый совет директоров принял решение по поводу будущего главного тренера команды Массимилиано Аллегри.
Он точно не будет уволен до конца сезона. Для того, чтобы сохранить свою работу в конце сезона, ему необходимо финишировать в топ-4 и выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Напомним, на паузу, связанную с ЧМ-2022, «Ювентус» ушел третьим в турнирной таблице Серии А. Команда не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
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