Артем ДОВБИК: «Места на полу, в проходе – это были VIP-билеты»

25-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины стал лучшим бомбардиром УПЛ в первом круге. Довбик в 15 поединках забил 11 голов.

«В конце года мы потеряли несколько важных очков, хотя и обыграли «Шахтер». Я не оправдываюсь, но вы ведь и без меня знаете, что осенью «Днепр-1» провел восемь (!) матчей через два дня на третий. Для меня, как футболиста, это настоящая мечта. Но есть одно но. Одно дело, когда ты летаешь на игры, восстанавливаешься, как это нужно профессиональному спортсмену, а другое, когда ты преодолеваешь автобусом тысячи километров.

Помню, после матча с «Динамо» мы приехали на границу в полночь, а пересекли ее в восемь утра. Нас там уже знали все пограничные собаки! Я слышал фразу о том, что ты никогда не станешь большим теннисистом, если не научишься спать в самолете. Так вот тебе будет сложно заиграть в команде УПЛ, выступающей в еврокубках во время войны, если ты не сможешь восстанавливаться в автобусе.

Места на полу, в проходе – это были VIP-билеты! Мы спали там, как шпроты в банке, и я не преувеличиваю. Но и не жалуюсь. Потому что понимаю, что там на передовой все иначе. Там делают все, чтобы наша страна выстояла, и наша задача терпеть и выполнять свое дело», - сказал Довбик.

«Днепр-1» завершил первый круг на первом месте в турнирной таблице. Днепряне на 5 очков опережают «Шахтер», но сыграли на одну игру больше.