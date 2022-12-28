«Поняла, что не могу дышать». ЯСТРЕМСКАЯ – о камне в почке

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью Sport.ua вспомнила о проблемах со здоровьем, связанных с камнем в почке осенью текущего года:

«Сейчас уже все хорошо. Тогда это был просто кошмар. Это ужасно вспоминать. Я помню то утро: я просто встала с кровати, хотела сходить в туалет, и поняла, что просто не могу дышать, задыхаюсь. Хорошо, что со мной были мама, папа и сестра. Сразу вызвали скорую и я очнулась уже в больнице вечером. Тогда обнаружили, что камень в почке. А так мы гадали и не могли понять, что это. Один из вариантов – аппендицит, но он отпал, потому что очень долго держали спазмы в пояснице, в животе и прямо вообще ужасно себя чувствовала. Как вспоминаю, аж плохо становится.

Когда вышла из больницы, вернулась в квартиру и просыпаюсь на следующее утро с панической атакой. Сразу же вспоминаю эти чувства, которые были накануне. Очень боялась, чтобы такое не повторилось.

Конечно, это очень спонтанно случилось, за день до моего отдыха. Я должна была сама ехать на машине в горы, но хорошо, что это случилось именно за день. Потому что, если бы это случилось в машине, это было бы ужасно.

Потом я долго восстанавливалась, недели две вообще не тренировалась. Никаких физических нагрузок. Мне назначили следующий скан через две недели, назначили разные таблетки. Я ждала, когда выйдет камень и дней через 14 он вышел, а я даже не почувствовала этого. Может быть, за счет таблеток растворился.

Потом, когда вышла из больницы, поехала в Польшу на матч «Шахтера», меня пригласили туда. Я согласилась, чтобы не сидеть в сильной депрессии».