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28 декабря 2022, 14:15 | Обновлено 28 декабря 2022, 14:31
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В сборной Японии продлили контракт с главным тренером

Хадзимэ Мориясу продолжит свою работу

28 декабря 2022, 14:15 | Обновлено 28 декабря 2022, 14:31
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В сборной Японии продлили контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Японии по футболу Хадзимэ Мориясу продлил соглашение. На занимаемом посту он теперь будет работать до 2026 года. Об этом сообщает Японская ассоциация футбола.

«Это действительно работа, которая вдохновляет меня больше всего. Она дает мне возможность соревноваться на международной арене, гордясь тем, что я японец. Вот почему я решил принять предложение», – признался Мориясу.

54-летний Хадзимэ Мориясу возглавляет сборную Японии с 2018 года. Под его руководством на ЧМ-2022, который состоялся в Катаре, японцы вышли из группы, а в 1/8 финала турнира уступили Хорватии в серии послематчевых пенальти.

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