В сборной Японии продлили контракт с главным тренером

Главный тренер сборной Японии по футболу Хадзимэ Мориясу продлил соглашение. На занимаемом посту он теперь будет работать до 2026 года. Об этом сообщает Японская ассоциация футбола.

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«Это действительно работа, которая вдохновляет меня больше всего. Она дает мне возможность соревноваться на международной арене, гордясь тем, что я японец. Вот почему я решил принять предложение», – признался Мориясу.

54-летний Хадзимэ Мориясу возглавляет сборную Японии с 2018 года. Под его руководством на ЧМ-2022, который состоялся в Катаре, японцы вышли из группы, а в 1/8 финала турнира уступили Хорватии в серии послематчевых пенальти.