Хадзиме МОРИЯСУ: «Игроки показали новую эру японского футбола»
Тренер сборной Японии – о поражении от Хорватии
Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу прокомментировал вылет в 1/8 финала ЧМ-2022 от Хорватии:
«Думаю, мы поддались давлению. Игроки, которые провели на поле 120 минут, и те, кто реализовал пенальти, проявили мужество. Я хотел бы похвалить их за усилия, они старались биться под огромным давлением.
Конечно, мы хотели победить, и результат печален, но он не отменяет всех усилий футболистов. Мы не смогли преодолеть барьер на пути к финальной восьмёрке, но игроки показали новую эру японского футбола. Мы обыграли Германию и Испанию — чемпионов мира. Мы должны быть уверены в своих силах. Если мы можем не только догнать, но и превзойти лучшие сборные, я думаю, у японского футбола есть будущее».
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