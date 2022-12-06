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  4. Хадзиме МОРИЯСУ: «Игроки показали новую эру японского футбола»
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 00:57 |
133
0

Хадзиме МОРИЯСУ: «Игроки показали новую эру японского футбола»

Тренер сборной Японии – о поражении от Хорватии

06 декабря 2022, 00:57 |
133
0
Хадзиме МОРИЯСУ: «Игроки показали новую эру японского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хадзиме Мориясу

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу прокомментировал вылет в 1/8 финала ЧМ-2022 от Хорватии:

«Думаю, мы поддались давлению. Игроки, которые провели на поле 120 минут, и те, кто реализовал пенальти, проявили мужество. Я хотел бы похвалить их за усилия, они старались биться под огромным давлением.

Конечно, мы хотели победить, и результат печален, но он не отменяет всех усилий футболистов. Мы не смогли преодолеть барьер на пути к финальной восьмёрке, но игроки показали новую эру японского футбола. Мы обыграли Германию и Испанию — чемпионов мира. Мы должны быть уверены в своих силах. Если мы можем не только догнать, но и превзойти лучшие сборные, я думаю, у японского футбола есть будущее».

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Источник Reuters
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