Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира

День 18 декабря 2022 года навсегда войдет в историю аргентинского футбола, ведь именно в эту дату Бело-голубые, победив в серии пенальти Францию, оформили свой третий титул чемпиона мира. Этот триумф позволил форварду сборной Аргентины Лионелю Месси окончательно снять вопросы об уровне его величия. Теперь Лео, наряду с множеством клубных и индивидуальных трофеев, имеет в своей коллекции и, вероятно, самый престижный, если не сказать главный – Кубок мира.

Неудивительно, что после громкого триумфа в Катаре футболисты сборной Аргентины и ее главный тренер Лионель Скалони поспешили вернуться на родину, чтобы перед глазами своих фанатов как следует отпраздновать столь героическое событие. Во время всевозможных мероприятий игроки не уставали позировать с Кубком мира, множество раз поднимали его над головой и демонстрировали болельщикам – мол, смотрите, мы привезли вам именно то, чего Аргентина заждалась с 1986 года и команды с легендарным Диего Марадоной в составе.

Впрочем, лишь хорошо осведомленные и знающие любители футбола понимают, что в Аргентину Месси и компания повезли вовсе не тот трофей, который поднимали над головами и страстно расцеловывали на катарском стадионе Лусаил Айконик после победы над французами. Тогда, сразу после финала, президент ФИФА в сопровождении других важных персон вручили Месси и его партнерам 6-килограммовый трофей из чистого золота, который является оригиналом, но почти сразу после этого Бело-голубые вынуждены были вернуть статуэтку обратно, а домой повезли позолоченную копию, которой и хвастались перед своими фанатами.

Почему так произошло? Здесь все упирается в правила и обычаи ФИФА, согласно которым оригинальный Кубок мира, который в 1974 году пришел на смену прежнему трофею, именованному Кубком Жюля Риме, используется исключительно во время проведения всевозможных торжественных церемоний и лишь на крайне непродолжительное время переходит во владение победившей сборной. После этого триумфаторы возвращают кубок обратно, и тот опять переходит на хранение в штаб-квартиру ФИФА, дожидаясь официального начала очередной порции традиционных мероприятий, предшествующих новому розыгрышу чемпионата мира.

Оригинальный Кубок мира ФИФА во время футбольных матчей можно увидеть только в двух случаях – во время церемонии открытия нового чемпионата мира, а также в финале турнира, когда трофей вручается президентом организации команде-победительнице. При этом, по регламенту ФИФА существует крайне ограниченный круг лиц, которым можно дотрагиваться к трофею, поднимать его и совершать с кубком иные манипуляции.

Все это связанно с ценностью трофея, который в ФИФА берегут как зеницу ока. По оценкам ряда специалистов, Кубок мира по современным рыночным ценам стоит порядка 20 миллионов долларов, потому как выполнен из чистого золота 18 карат, а в основании имеет два малахитовых пояска, подчеркивающих изящность и величественность статуэтки.

Повышенные меры безопасности вокруг Кубка мира ФИФА связаны с тем, что прежний трофей, разыгрывавшийся с момента основания турнира и до 1974 года, неоднократно воровался, что приводило к существенным неудобствам для организаторов, и дополнительным непредвиденным финансовым расходам с их стороны. В частности, Кубок Жюля Риме пережил крайне непростую историю в период Второй мировой войны, так как в 1938 году его завоевала сборная Италии, и тамошним функционерам пришлось проявить смекалку, чтобы почетный трофей не угодил в руки нацистов. В марте 1966 года, накануне старта мундиаля в Англии, статуэтка и вовсе была похищена. Спустя неделю после чрезвычайного происшествия трофей нашла собака по кличке Пиклз. Произошло это в парке на юге Лондона, а Кубок Жюля Риме был завернут в обычную газету…

Интересно, что Кубок Жюля Риме в 1970 году был навечно передан в собственность Бразильской конфедерации футбола, так как при учреждении трофея это было оговорено для команды, которая первой сможет трижды выиграть чемпионат мира. Но вечность продлилась для бразильцев всего чуть более 13 лет… В декабре 1983-го статуэтка была вероломно похищена прямо из центрального офиса Бразильской конфедерации футбола. Следствие установило, что грабители взломали стальной шкаф, который был оснащен пуленепробиваемым стеклом. Оказалось, что это стекло обрамлялось обычной деревянной рейкой, которую неизвестные выломали с помощью лома, вследствие чего и завладели дорогостоящей статуэткой… С тех пор Кубок Жюля Риме так и не был найден, а Бразильской конфедерации футбола пришлось за свои деньги нанимать специалистов, создавших точную копию трофея, на что пошло около 1,8 килограмма чистого золота.

В 2015 году сообщалось, что в одном из хранилищ штаб-квартиры ФИФА было найдено первоначальное основание Кубка Жюля Риме, выполненное из лазурита. На нем были нанесены названия четырех первых обладателей трофея, которые завоевывали его в 1930, 1934, 1938 и 1950 годах. После этого 10-сантиметровая подставка была откреплена от основной статуэтки и заменена новой, которая и оказалась украденной в Бразилии в 1983-м в составе целостного кубка…

Собственно говоря, именно в целях предотвращения дальнейших попыток кражи Кубка мира в ФИФА и приняли правило, по условиям которого ценный трофей лишь на краткосрочной основе передается в руки победителя чемпионата мира. После завершения церемониальных процедур статуэтка возвращается ФИФА, а команда-победительница получает во владение и пользование ее точную копию.

В чем разница между оригиналом и копией Кубка мира ФИФА? Как уже упоминалось, оригинал выполнен из чистого золота и весит чуть более шести килограммов. Копия, которую Лионель Месси и его партнеры привезли в Аргентину после триумфа в Катаре, не сплошь золотая, а лишь покрыта позолотой. Есть и второе существенное отличие между трофеями – на оригинальной статуэтке в основании выгравированы названия всех команд, которые становились чемпионами мира, начиная с 1974 года и по сей день. Копия же содержит табличку с названием обладателя только одного конкретного трофея, в честь которого она и была создана. Она будет оставаться во владении местной футбольной федерации вечно, и не требует возвращения в ФИФА.

Текст: meta.ua/sport