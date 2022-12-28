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Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 13:28 |
930
1

Под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, который работал с Динамо

Олег Тимченко много лет сотрудничал с игроками и персоналом столичного клуба

28 декабря 2022, 13:28 |
930
1
Под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, который работал с Динамо
ФК Динамо Киев

20 декабря в боях под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог Олег Тимченко.

Киевское «Динамо» сообщает, что Олег много лет сотрудничал с игроками и персоналом столичного клуба. Он был настоящим патриотом Украины, профессионалом своего дела.

Футбольный клуб «Динамо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

В ноябре «Динамо» сообщало о гибели фаната Алексея Рубцова.

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Олег Тимченко Бахмут российско-украинская война смерть Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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Вечная память герою! Очень жаль, что уходят так рано цвет нации и прекрасные люди Украины. 
Очень много смертей на поле боля фанатов Динамо К и приближенных к клубу людей. 
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