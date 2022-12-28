Под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, который работал с Динамо

20 декабря в боях под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог Олег Тимченко.



Киевское «Динамо» сообщает, что Олег много лет сотрудничал с игроками и персоналом столичного клуба. Он был настоящим патриотом Украины, профессионалом своего дела.



Футбольный клуб «Динамо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.



В ноябре «Динамо» сообщало о гибели фаната Алексея Рубцова.