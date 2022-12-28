Украина. Премьер лига28 декабря 2022, 13:28 |
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Под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог, который работал с Динамо
Олег Тимченко много лет сотрудничал с игроками и персоналом столичного клуба
28 декабря 2022, 13:28 |
930
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20 декабря в боях под Бахмутом погиб известный тренер-реабилитолог Олег Тимченко.
Киевское «Динамо» сообщает, что Олег много лет сотрудничал с игроками и персоналом столичного клуба. Он был настоящим патриотом Украины, профессионалом своего дела.
Футбольный клуб «Динамо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.
В ноябре «Динамо» сообщало о гибели фаната Алексея Рубцова.
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