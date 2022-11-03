На фронте погиб фанат Динамо
Поклонник столичного клуба отдал жизнь в борьбе с рашистами
Футбольный клуб «Динамо» Киев сообщил, что фанатское движение динамовцев понесло непоправимую утрату – в войне с рашистскими оккупантами, защищая украинскую землю, при выполнении боевой задачи героически погиб Алексей Рубцов.
Алексей, будучи отцом двух детей, был офицером и в совершенстве знал военное дело. Именно поэтому, с началом полномасштабного вторжения армии рф на территорию Украины он пошел защищать Родину.
Сообщается, что Алексей Рубцов занимался спортом, безгранично любил футбол и, всегда посещал матчи бело-синих на различных стадионах не только Украины, а и мира.
Светлая память герою!...
Ранее стали известны последние данные о потерях рашистов в войне с Украиной.
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