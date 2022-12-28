Аллегри попросил Ювентус купить свежеиспеченного чемпиона мира
Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в Италии
«Ювентус» может во время январского трансферного окна подписать полузащитника «Брайтона» и свежеиспеченного чемпиона мира в составе сборной Аргентины Алексиса Макаллистера. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри лично попросил руководство клуба подписать 24-летнего аргентинца.
В нынешнем сезоне на счету Макаллистера 5 голов в 14 матчах АПЛ за «Брайтон». Трансферная стоимость игрока оценивается в 42 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось об интересе к Макаллистеру со стороны «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Атлетико» Мадрид.
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