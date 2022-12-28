Аллегри попросил Ювентус купить свежеиспеченного чемпиона мира

«Ювентус» может во время январского трансферного окна подписать полузащитника «Брайтона» и свежеиспеченного чемпиона мира в составе сборной Аргентины Алексиса Макаллистера. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри лично попросил руководство клуба подписать 24-летнего аргентинца.

В нынешнем сезоне на счету Макаллистера 5 голов в 14 матчах АПЛ за «Брайтон». Трансферная стоимость игрока оценивается в 42 миллиона евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к Макаллистеру со стороны «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Атлетико» Мадрид.