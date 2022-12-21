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Англия
21 декабря 2022, 16:14 | Обновлено 21 декабря 2022, 16:17
284
0

Хавбек сборной Аргентины может сменить клуб в АПЛ

Новоиспеченный чемпион мира близок к новому вызову

21 декабря 2022, 16:14 | Обновлено 21 декабря 2022, 16:17
284
0
Хавбек сборной Аргентины может сменить клуб в АПЛ

Аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер, защищающий на клубном уровне цвета «Брайтона», попал в поле зрения лондонских клубов «Арсенал» и «Тоттенхэм». Также он интересен мадридскому «Атлетико».

23-летний игрок на ЧМ-2022 в Катаре отыграл в шести матчах сборной Аргентины, забил 1 гол, сделал один ассист.

Действующий контракт Макаллистера с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года.

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Источник Sky Sports
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