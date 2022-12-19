Хавбек сборной Аргентины: «Этот Мундиаль поделил все на «до» и «после»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Я чувствовал себя очень комфортно на футбольном поле благодаря помощи моих партнеров и тренерского штаба. Этот чемпионат мира очень важен для меня, он поделил все на «до» и «после».

Я вспоминаю все те годы, в течение которых мы боролись, чтобы попасть сюда, каким был путь каждого из нас к этому достижению.

Как только матч закончился, на мои глаза навернулись слезы. Это счастье. Главное - это возможность поделиться радостью с людьми, которые всегда были рядом», - сказал Макаллистер.