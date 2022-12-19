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  4. Хавбек сборной Аргентины: «Этот Мундиаль поделил все на «до» и «после»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 04:40 |
358
0

Хавбек сборной Аргентины: «Этот Мундиаль поделил все на «до» и «после»

Алексис Макаллистер – о победе на чемпионате мира

19 декабря 2022, 04:40 |
358
0
Хавбек сборной Аргентины: «Этот Мундиаль поделил все на «до» и «после»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер прокомментировал победу над национальной командой Франции (3:3, пен. 4:2) в финале чемпионата мира 2022.

«Я чувствовал себя очень комфортно на футбольном поле благодаря помощи моих партнеров и тренерского штаба. Этот чемпионат мира очень важен для меня, он поделил все на «до» и «после».

Я вспоминаю все те годы, в течение которых мы боролись, чтобы попасть сюда, каким был путь каждого из нас к этому достижению.

Как только матч закончился, на мои глаза навернулись слезы. Это счастье. Главное - это возможность поделиться радостью с людьми, которые всегда были рядом», - сказал Макаллистер.

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