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  4. ДОВБИК: «У Луческу на сборе бегают в два раза больше, чем в Днепре-1»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 12:05 |
616
0

ДОВБИК: «У Луческу на сборе бегают в два раза больше, чем в Днепре-1»

Нападающий сборной Украины – о пребывании в расположении киевского клуба

28 декабря 2022, 12:05 |
616
0
ДОВБИК: «У Луческу на сборе бегают в два раза больше, чем в Днепре-1»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Лучший футболист УПЛ по версии игроков и тренеров Артем Довбик рассказал, как весной тренировался и играл с «Динамо».

«Мое восстановление шло по плану, и я понимал, что наступает тот этап, когда одной беготни и работы в зале недостаточно – нужно начинать работать с мячом. Ведущие украинские клубы получили разрешение на выезд за границу, и я решил поинтересоваться, можно ли мне готовиться с кем-нибудь из них. Мне посоветовали «Динамо». Так я и попал в киевскую команду, за что ей очень благодарен. Тем не менее, уже тогда стало известно, что сборная сыграет в июне, и мне нужно было набирать форму.

В «Динамо» меня хорошо приняли, я сразу адаптировался в коллективе. По сборной знал почти всех ребят. Было просто, но не на тренировках. Я месяц восстанавливалась, а тут попал на очень интенсивную работу. Мы много бегали, у Мирчи Луческу обычно большой километраж на сборе. Почти вдвое больше, чем, например, в «Днепре-1». Да и видно по матчам, ведь киевляне часто добавляют на последних минутах.

Да, я много читал о том, что «Динамо» хотело меня приобрести, но не обращал на это внимания. Конечно, большая честь, что я побывал в таком клубе, но футболку на память не оставил. Благотворительные матчи мы проводили без фамилий на спине, и я как-то не задумывался над тем, что нужно взять такой сувенир», – сказал Довбик.

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Источник zbirna.com
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