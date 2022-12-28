Реал выигрывает у Ливерпуля борьбу за Беллингема
«Сливочные» считаются фаворитами в борьбе за 19-летнего англичанина
Мадридский «Реал» находится впереди «Ливерпуля» в гонке за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом. Именно «королевский клуб» сейчас считается фаворитом в борьбе за англичанина.
Команда Карло Анчелотти уже может предложить Беллингему троих партнеров по центру поля, которые могут играть с ним долгие годы. Речь идет о Эдуардо Камавинге, Орельене Тчуамени и Федериико Вальверде.
19-летний Беллингем следующим летом наверняка покинет свой нынешний клуб. С момента перехода в Дортмунд в 2020 году Беллингем провел 112 матчей, забив при этом 21 гол и отдав 19 передач.
Ранее сообщалось, что Беллингем хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».
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