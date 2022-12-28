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  4. Ига СВЁНТЕК: «Барти вдохновила меня работать усерднее»
WTA
28 декабря 2022, 10:25 |
54
0

Ига СВЁНТЕК: «Барти вдохновила меня работать усерднее»

Польская теннисистка очень хочет встретиться с австралийкой

28 декабря 2022, 10:25 |
54
0
Ига СВЁНТЕК: «Барти вдохновила меня работать усерднее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек призналась, что экс-лидер рейтинга WTA Эшли Барти вдохновила ее на новые свершения.

«Надеюсь, на этой неделе мы сможем встретиться, и я скажу ей это прямо, но она действительно вдохновила меня работать усерднее, а ее другой стиль игры заставил меня понять, что всегда есть место для совершенствования», – сказала полька.

Отметим, что Свёнтек уже прибыла в Брисбен, где вскоре начнет выступления на турнире United Cup.

Ранее состоялась презентация трофея United Cup.

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Ига Свёнтек Эшли Барти United Cup
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Источник WTA Insider
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