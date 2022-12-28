Ига СВЁНТЕК: «Барти вдохновила меня работать усерднее»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек призналась, что экс-лидер рейтинга WTA Эшли Барти вдохновила ее на новые свершения.



«Надеюсь, на этой неделе мы сможем встретиться, и я скажу ей это прямо, но она действительно вдохновила меня работать усерднее, а ее другой стиль игры заставил меня понять, что всегда есть место для совершенствования», – сказала полька.



Отметим, что Свёнтек уже прибыла в Брисбен, где вскоре начнет выступления на турнире United Cup.

Ранее состоялась презентация трофея United Cup.