Ига СВЁНТЕК: «Барти вдохновила меня работать усерднее»
Польская теннисистка очень хочет встретиться с австралийкой
Первая ракетка мира Ига Свёнтек призналась, что экс-лидер рейтинга WTA Эшли Барти вдохновила ее на новые свершения.
«Надеюсь, на этой неделе мы сможем встретиться, и я скажу ей это прямо, но она действительно вдохновила меня работать усерднее, а ее другой стиль игры заставил меня понять, что всегда есть место для совершенствования», – сказала полька.
Отметим, что Свёнтек уже прибыла в Брисбен, где вскоре начнет выступления на турнире United Cup.
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