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  4. ФОТО. Состоялась презентация трофея United Cup
ATP
20 декабря 2022, 11:47 |
144
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ФОТО. Состоялась презентация трофея United Cup

В Перте показали, как будет выглядеть кубок

20 декабря 2022, 11:47 |
144
0
ФОТО. Состоялась презентация трофея United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine

С 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Австралии состоится командный теннисный турнир United Cup.

В Перте состоялась церемония презентация главной награды United Cup.

Кубок United Cup высотой 50 см изготовлен из серебра с 24-каратным напылением, состоит из 36 стержней, символизирующих 18 стран-участниц смешанного парного разряда, каждый из которых изготовлен вручную. Путь, который проходят стержни от основания к краю чаши, напоминает движение теннисного мяча и то, как мяч может менять скорость и направление. Для создания этого шедевра понадобилось более 400 человеко-часов.

Дизайнеры этого кубка ранее создали награды для Laver Cup, футбольного Кубка Англии и Кубка мира по регби.

Отметим, что соревнования пройдут в Брисбене, Перте и Сиднее.

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Источник Tennis Australia
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