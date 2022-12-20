ФОТО. Состоялась презентация трофея United Cup

С 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Австралии состоится командный теннисный турнир United Cup.



В Перте состоялась церемония презентация главной награды United Cup.



Кубок United Cup высотой 50 см изготовлен из серебра с 24-каратным напылением, состоит из 36 стержней, символизирующих 18 стран-участниц смешанного парного разряда, каждый из которых изготовлен вручную. Путь, который проходят стержни от основания к краю чаши, напоминает движение теннисного мяча и то, как мяч может менять скорость и направление. Для создания этого шедевра понадобилось более 400 человеко-часов.



Дизайнеры этого кубка ранее создали награды для Laver Cup, футбольного Кубка Англии и Кубка мира по регби.



Отметим, что соревнования пройдут в Брисбене, Перте и Сиднее.