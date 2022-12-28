ФОТО. Александр Зверев снялся для обложки женского журнала L’Officiel

Немецкий теннисист Александр Зверев снялся для обложки декабрьского номера издания о моде L’Officiel. Статья о нем называется «Новый кумир».



Недавно Зверев принял участие в выставочном турнире в Дубае, где в составе команды Hawks стал победителем.



Прошлый сезон бывший второй номер мирового рейтинга завершил на 12-й строчке. Он пропустил полгода из-за травмы, полученной в полуфинале Ролан Гаррос в матче с Рафаэлем Надалем.