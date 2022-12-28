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  4. ФОТО. Александр Зверев снялся для обложки женского журнала L’Officiel
ATP
28 декабря 2022, 09:57 |
497
0

ФОТО. Александр Зверев снялся для обложки женского журнала L’Officiel

Немецкий теннисист стал героем декабрьского номера

28 декабря 2022, 09:57 |
497
0
ФОТО. Александр Зверев снялся для обложки женского журнала L’Officiel
Getty Images/Global Images Украина. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев снялся для обложки декабрьского номера издания о моде L’Officiel. Статья о нем называется «Новый кумир».

Недавно Зверев принял участие в выставочном турнире в Дубае, где в составе команды Hawks стал победителем.

Прошлый сезон бывший второй номер мирового рейтинга завершил на 12-й строчке. Он пропустил полгода из-за травмы, полученной в полуфинале Ролан Гаррос в матче с Рафаэлем Надалем.

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