ATP28 декабря 2022, 09:57 |
497
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ФОТО. Александр Зверев снялся для обложки женского журнала L’Officiel
Немецкий теннисист стал героем декабрьского номера
28 декабря 2022, 09:57 |
497
0
Немецкий теннисист Александр Зверев снялся для обложки декабрьского номера издания о моде L’Officiel. Статья о нем называется «Новый кумир».
Недавно Зверев принял участие в выставочном турнире в Дубае, где в составе команды Hawks стал победителем.
Прошлый сезон бывший второй номер мирового рейтинга завершил на 12-й строчке. Он пропустил полгода из-за травмы, полученной в полуфинале Ролан Гаррос в матче с Рафаэлем Надалем.
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