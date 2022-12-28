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ATP
28 декабря 2022, 09:30 | Обновлено 28 декабря 2022, 09:31
392
0

Известный французский теннисист возвращается в тур после долгого перерыва

Люка Пуй попробует свои силы на челленджерах

28 декабря 2022, 09:30 | Обновлено 28 декабря 2022, 09:31
392
0
Известный французский теннисист возвращается в тур после долгого перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Пуй

Французский теннисист Люка Пуй планирует начать новый сезон на турнирах серии Challenger в Таиланде, которые стартуют во время первой недели января.

Отметим, что полуфиналист Australian Open 2019 не играл с июня 2022 года и сейчас занимает 381 место в рейтинге АТР.

В последние годы Пуй никак не может залечить травму локтя и больше занимается своим здоровьем, чем выходит на корт.

Люка – экс-десятая ракетка мира и победитель пять турниров АТР.

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Источник Sport.ua
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