ATP28 декабря 2022, 09:30 | Обновлено 28 декабря 2022, 09:31
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Известный французский теннисист возвращается в тур после долгого перерыва
Люка Пуй попробует свои силы на челленджерах
28 декабря 2022, 09:30 | Обновлено 28 декабря 2022, 09:31
392
0
Французский теннисист Люка Пуй планирует начать новый сезон на турнирах серии Challenger в Таиланде, которые стартуют во время первой недели января.
Отметим, что полуфиналист Australian Open 2019 не играл с июня 2022 года и сейчас занимает 381 место в рейтинге АТР.
В последние годы Пуй никак не может залечить травму локтя и больше занимается своим здоровьем, чем выходит на корт.
Люка – экс-десятая ракетка мира и победитель пять турниров АТР.
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