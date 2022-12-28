Известный французский теннисист возвращается в тур после долгого перерыва

Французский теннисист Люка Пуй планирует начать новый сезон на турнирах серии Challenger в Таиланде, которые стартуют во время первой недели января.



Отметим, что полуфиналист Australian Open 2019 не играл с июня 2022 года и сейчас занимает 381 место в рейтинге АТР.



В последние годы Пуй никак не может залечить травму локтя и больше занимается своим здоровьем, чем выходит на корт.



Люка – экс-десятая ракетка мира и победитель пять турниров АТР.