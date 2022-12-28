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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были забить еще больше мячей»
Англия
28 декабря 2022, 08:37 |
57
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были забить еще больше мячей»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о разгромной победе над «Ноттингемом»

28 декабря 2022, 08:37 |
57
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были забить еще больше мячей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форрест» (3:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы должны были забить еще больше мячей, мы создали так много моментов и могли завершить матч раньше. Непосредственно перед перерывом у нас было два действительно хороших шанса закончить игру.

Впереди нас ждет много игр. Это помогло бы нам в будущем, некоторые игроки бы сохранили энергию. Для прогресса команды нам нужно быть более рассудительными», - сказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник BBC
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