Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были забить еще больше мячей»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о разгромной победе над «Ноттингемом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форрест» (3:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы должны были забить еще больше мячей, мы создали так много моментов и могли завершить матч раньше. Непосредственно перед перерывом у нас было два действительно хороших шанса закончить игру.
Впереди нас ждет много игр. Это помогло бы нам в будущем, некоторые игроки бы сохранили энергию. Для прогресса команды нам нужно быть более рассудительными», - сказал тен Хаг.
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