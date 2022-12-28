Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были забить еще больше мячей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форрест» (3:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы должны были забить еще больше мячей, мы создали так много моментов и могли завершить матч раньше. Непосредственно перед перерывом у нас было два действительно хороших шанса закончить игру.

Впереди нас ждет много игр. Это помогло бы нам в будущем, некоторые игроки бы сохранили энергию. Для прогресса команды нам нужно быть более рассудительными», - сказал тен Хаг.