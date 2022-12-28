Грэм ПОТТЕР: «Это шаг вперед для нас»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Никогда не знаешь, как все пойдет после перерыва, который у нас был. Игра в первом тайме была хорошей. Настроение было фантастическим. Футболисты старались изо всех сил. Это была заслуженная победа, но «Борнмут» был конкурентоспособным.

Это шаг вперед для нас, как для команды. У нас были не лучшие моменты перед перерывом. Вы должны использовать перерывы как можно лучше. Оценивать и переоценивать, возвращать травмированных игроков. Мы использовали это как можно лучше, даже когда футболисты возвращались в разное время», - сказал Поттер.