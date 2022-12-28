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Англия
28 декабря 2022, 05:19 |
85
0

В честь легенды. Известно, как Арсенал собирается увековечить Венгера

Боссы клуба рассматривают возможность с установлением статуи в честь легендарного тренера

28 декабря 2022, 05:19 |
85
0
В честь легенды. Известно, как Арсенал собирается увековечить Венгера
Twitter

Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» рассматривает возможность с установлением статуи в честь легендарного тренера Арсена Венгера.

Статую планируют возвести возле домашнего стадиона «Эмирейтс». Статую Венгера могут установить рядом с такими же сооружениями в честь экс-коуча Герберта Чепмена, а также футболистов Тьерри Анри, Тони Адамса и Денниса Бергкампа.

Отметим, что Венгер тренировал «канониров» с 1996 года по 2018. Вместе с «Арсеналом» он трижды выиграл АПЛ, 7 раз выиграл Кубок Англии и 7 раз Суперкубок.

Ранее Венгер впервые посетил матч команды с момента ухода из клуба.

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Источник The Telegraph
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