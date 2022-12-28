В честь легенды. Известно, как Арсенал собирается увековечить Венгера
Боссы клуба рассматривают возможность с установлением статуи в честь легендарного тренера
Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» рассматривает возможность с установлением статуи в честь легендарного тренера Арсена Венгера.
Статую планируют возвести возле домашнего стадиона «Эмирейтс». Статую Венгера могут установить рядом с такими же сооружениями в честь экс-коуча Герберта Чепмена, а также футболистов Тьерри Анри, Тони Адамса и Денниса Бергкампа.
Отметим, что Венгер тренировал «канониров» с 1996 года по 2018. Вместе с «Арсеналом» он трижды выиграл АПЛ, 7 раз выиграл Кубок Англии и 7 раз Суперкубок.
Ранее Венгер впервые посетил матч команды с момента ухода из клуба.
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