В честь легенды. Известно, как Арсенал собирается увековечить Венгера

Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» рассматривает возможность с установлением статуи в честь легендарного тренера Арсена Венгера.

Статую планируют возвести возле домашнего стадиона «Эмирейтс». Статую Венгера могут установить рядом с такими же сооружениями в честь экс-коуча Герберта Чепмена, а также футболистов Тьерри Анри, Тони Адамса и Денниса Бергкампа.

Отметим, что Венгер тренировал «канониров» с 1996 года по 2018. Вместе с «Арсеналом» он трижды выиграл АПЛ, 7 раз выиграл Кубок Англии и 7 раз Суперкубок.

Ранее Венгер впервые посетил матч команды с момента ухода из клуба.