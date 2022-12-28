Деньги – не главное. Самый богатый клуб мира вылетел во второй дивизион

Футбольный клуб «Гуанчжоу», который ранее назывался «Гуанчжоу Эвергранд», вылетел во второй дивизион Китая.

В этом сезоне бывшая элитная команда не выигрывала на протяжении 20 игр подряд. Последние 3 очка футболисты «Гуанчжоу» заработали в августе 2021 года в игре с «Шэньчжэнем» (4:1).

За тур до окончания чемпионата Китая «Гуанчжоу» потерял все шансы на сохранения места в высшем дивизионе страны. Интересно, что клуб является 8-кратным победителем первенства страны: с 2011 по 2019 год «Гуанчжоу» не взял титул только в 2018.

К слову, этот клуб в 2016 году был объявлен китайским агентством «Синьхуа» самым богатым в мире. Основой для такой оценки послужила рыночная стоимость команды. Стоимость клуба «Гуанчжоу Эвергранд» тогда составляла 3,35 миллиарда долларов.

Отметим, что еще до начала сезона у команды были проблемы, так как, во-первых, клуб покинул лучший бомбардир клуба в истории Рикардо Гуларт, а во-вторых, на старте азиатской Лиги чемпионов «Гуанчжоу» проиграл все шесть матчей, забил 0 голов и пропустил 24.

Кстати, «Гуанчжоу» дважды выигрывал Лигу чемпионов Азии – в 2013 и 2015 годах.