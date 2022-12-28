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Аргентина
28 декабря 2022, 02:18 |
161
0

Все дело в политике. Месси и Ко отказались явиться в президентский палац

У футболистов сборной Аргентины и действующей власти Аргентины разные политические взгляды

28 декабря 2022, 02:18 |
161
0
Все дело в политике. Месси и Ко отказались явиться в президентский палац
Twitter

Футболисты сборной Аргентины по футболу отказались от предложения явиться с Кубком Мира в президентский палац.

Все дело в том, что у футболистов и действующей власти страны «политические разбежности».

Игроки категорически оказались против того, чтобы быть задействованными в каких-либо политических заявлений с балкона президентского палаца. Интересно, что это первый случай в истории Аргентины, когда команда отказалась явиться с Кубком Мира в президентский палац.

Отметим, что 18 декабря состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

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Источник Le Monde
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