Все дело в политике. Месси и Ко отказались явиться в президентский палац

Футболисты сборной Аргентины по футболу отказались от предложения явиться с Кубком Мира в президентский палац.

Все дело в том, что у футболистов и действующей власти страны «политические разбежности».

Игроки категорически оказались против того, чтобы быть задействованными в каких-либо политических заявлений с балкона президентского палаца. Интересно, что это первый случай в истории Аргентины, когда команда отказалась явиться с Кубком Мира в президентский палац.

Отметим, что 18 декабря состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.