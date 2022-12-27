«Не было единства». На россии сомневаются на счет перехода в Азию?
рфс перенес голосование по поводу возможного ухода из УЕФА и перехода в Азию
российский футбольный союз перенес голосование по поводу возможного выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
Свое предположение, почему так вышло, высказал бывший президент рфс Вячеслав Колосков:
«На исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию. Понятно, что возникает много вопросов. Главный из них: примут ли россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации».
Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-оффа отбора на Чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.
Ранее сообщалось, что на россии готовы выйти из УЕФА и перейти в Азию.
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на ЧМ они играть не будут.
играть в азиатской лиге чемпионов?
кстати мен тут недавно какой то великий знаток доказывал, что РФ дисквалифицировала только УЕФА а не ФИФА. Почему я его не вижу?