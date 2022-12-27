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27 декабря 2022, 20:13 | Обновлено 27 декабря 2022, 20:14
562
5

«Не было единства». На россии сомневаются на счет перехода в Азию?

рфс перенес голосование по поводу возможного ухода из УЕФА и перехода в Азию

27 декабря 2022, 20:13 | Обновлено 27 декабря 2022, 20:14
562
5
«Не было единства». На россии сомневаются на счет перехода в Азию?
Twitter. AFC

российский футбольный союз перенес голосование по поводу возможного выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Свое предположение, почему так вышло, высказал бывший президент рфс Вячеслав Колосков:

«На исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию. Понятно, что возникает много вопросов. Главный из них: примут ли россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации».

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-оффа отбора на Чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.

Ранее сообщалось, что на россии готовы выйти из УЕФА и перейти в Азию.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Alex196
Да зачем такие новости про придурков каждый день .куда они переходят или не переходят .Что нам с идиотов ? У нас своих забот по горло .
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+3
Gargantua
не понятно что им даст переход в азиатскую федерацию при существующем бане от ФИФА.
на ЧМ они играть не будут. 
играть в азиатской лиге чемпионов?
кстати мен тут недавно какой то великий знаток доказывал, что РФ дисквалифицировала только УЕФА а не ФИФА. Почему я его не вижу? 
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+2
Remark
Им только с пингвинами играть и то, если пингвины согласиться.
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+1
DK1961
И еще одну сагу запустили. И тоже читать надоело, пусть хоть к племени пигмеев присоединяются. И с ними в футбол играют, может шансы будут чего-то выиграть (кожуру от бананов, например).
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0
Хосе Карерас
Було б круто що б вони повністю у всьому переключилися на Азію!Я б за них від усього серця радів))
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0
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