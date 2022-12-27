«Не было единства». На россии сомневаются на счет перехода в Азию?

российский футбольный союз перенес голосование по поводу возможного выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Свое предположение, почему так вышло, высказал бывший президент рфс Вячеслав Колосков:

«На исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию. Понятно, что возникает много вопросов. Главный из них: примут ли россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации».

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные рф от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную рф исключили из плей-оффа отбора на Чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024.

Ранее сообщалось, что на россии готовы выйти из УЕФА и перейти в Азию.