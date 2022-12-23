Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В россии готовы выйти из УЕФА и перейти в Азию
Другие новости
23 декабря 2022, 15:27 | Обновлено 23 декабря 2022, 15:34
1233
6

В россии готовы выйти из УЕФА и перейти в Азию

Вопрос пока окончательно не решен

23 декабря 2022, 15:27 | Обновлено 23 декабря 2022, 15:34
1233
6
В россии готовы выйти из УЕФА и перейти в Азию
marca

Российский футбольный союз в пятницу рассматривал вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Причиной такого шага страны-агрессора являются санкции. Сейчас российские клубы не участвуют в еврокубках, а сборные различных возрастов могут играть только контрольные матчи.

По информации российской прессы, РФС пока не принял окончательное решение о переходе в Азию, но этот вопрос будет рассматриваться на следующих заседаниях.

Судя по всему, местный футбол не очень верит в то, что война против Украины скоро закончится и УЕФА снимет санкции с россии.

По теме:
Заморозить и атаковать. В НАТО раскрыли планы путина
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 550 россиян, 2 танка и 5 беспилотников
Генштаб: «ВСУ отбили вражеские атаки возле 19 населенных пунктов»
российско-украинская война УЕФА Азиатская Конфедерация Футбола
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Футбол | 23 декабря 2022, 12:36 3
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо
Источник: Цыганков не захотел подписывать новый контракт с Динамо

В ближайшие полгода Виктор покинет столичный клуб

Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Футбол | 23 декабря 2022, 10:37 5
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе

Вратарь аргентинской сборной вел себя неподобающим образом

Довбик и Мудрик – лучшие игроки осенней части УПЛ
Футбол | 23.12.2022, 12:31
Довбик и Мудрик – лучшие игроки осенней части УПЛ
Довбик и Мудрик – лучшие игроки осенней части УПЛ
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
Футбол | 22.12.2022, 22:27
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Футбол | 22.12.2022, 14:10
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Еще есть кого вернуть. Пять украинских опций усиления состава для Шахтера
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ManUtd
Дуже дешевий шантаж від брехливих москалів, які завжди, беруть "на слабо" і шукають продажного функціонера, хто почне вагатися і попрохає їх назад до УЄФА 
Ответить
+2
Trollface
Чемпионат на болотах нужно создавать.
Ответить
+1
DK1961
От Азии попасть на чемпионат мира ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ! Квота намного меньше, а сильных сборных хватает - видно было и на чемпионате нынешнем. Окажется выше Россия Японии, Южной Кореи, Австралии, Ирана, даже Узбекистана? Ответ - НЕТ. В РФС это отлично знают, поэтому остается только одно - шантаж чиновников УЕФА и ФИФА (плюс "бонусы" от Газпрома). Чем дольше эта война длится - тем у этого шантажа шансов на успех меньше, да и возможности "бонусовать" также быстро иссякают. 
Ответить
+1
vazazh
И это правильно. Как говорил Блок - "азиат с ..." Но главное - войну пропукают, и в Азии - пропукают, кубок азии, какая прелесть. Да Китай вас отимеет.
Ответить
0
DK1961
Да и забыл добавить - когда в вышку России заходят хабаровские и дальневосточные команды - РФС все меры принимает для их выгона обратно. Летать далеко и тратить деньги большие не хочется? А как вы тогда будете летать ЧАСТО в Японию и Южную Корею, тем более в Австралию?
Ответить
-1
dd22ff33
Ооо! Так пусть идут туда! В Европе их не будет, а значит не будет и на уровне сборных (ЕВРО), и на уровне клубов (еврокубки). Ну а чемпионат Азии никто даже не смотрит. Азиатскую лигу чемпионов тем более. (Если такие умные то назовите последнего победителя и финалиста этого турнира). Единственный минус что они будут попадать на ЧМ, так как пройти там квалификацию очень легко. Ну а в остальном кайф 
Лишь бы они туда перешли и не возвращалась (во что слабо верится)... 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
Уехал и не вернулся. За пределами Украины исчез стронгмен Бережник
21.12.2022, 20:29 12
Другие виды
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
Луческу – об уходе из Динамо: «У меня сильные боли в спине и бедрах»
22.12.2022, 22:38 3
Футбол
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
Рейтинг ФИФА. Аргентина поднялась на второе место, Марокко – на 11-е
22.12.2022, 11:35 4
Футбол
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
Источник: Роналду принял предложение Аль-Насра
22.12.2022, 13:31 32
Футбол
200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
200 тысяч подписали петицию с требованием провести переигровку финала ЧМ
23.12.2022, 11:39 13
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.12.2022, 01:19
Биатлон
Рой Джонс рассказал, почему Джошуа не смог удивить Усика во втором бою
Рой Джонс рассказал, почему Джошуа не смог удивить Усика во втором бою
22.12.2022, 12:20
Бокс
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
Прилетел HIMARS? В Донецке ранены Рогозин и глава правительства «ДНР»
22.12.2022, 01:23 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности