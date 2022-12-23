В россии готовы выйти из УЕФА и перейти в Азию

Российский футбольный союз в пятницу рассматривал вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Причиной такого шага страны-агрессора являются санкции. Сейчас российские клубы не участвуют в еврокубках, а сборные различных возрастов могут играть только контрольные матчи.

По информации российской прессы, РФС пока не принял окончательное решение о переходе в Азию, но этот вопрос будет рассматриваться на следующих заседаниях.

Судя по всему, местный футбол не очень верит в то, что война против Украины скоро закончится и УЕФА снимет санкции с россии.