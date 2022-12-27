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  4. ЧМ выиграл, теперь – в президенты? Месси имел бы шансы управлять Аргентиной
Аргентина
27 декабря 2022, 19:57 |
264
0

ЧМ выиграл, теперь – в президенты? Месси имел бы шансы управлять Аргентиной

За Месси на выборах президента Аргентины проголосовали бы 43,7%

27 декабря 2022, 19:57 |
264
0
ЧМ выиграл, теперь – в президенты? Месси имел бы шансы управлять Аргентиной
Twitter. Лионель Месси

В Аргентине провели интересный опрос, в котором респондентам предлагалось выбрать: за или против того, чтоб звездный футболист их страны Лионель Месси стал бы президентом.

По результатам опроса, 43,7% респондентов отдали бы свой голос Месси, против его кандидатуры – 37,8%. Еще 17,5% выбрали вариант «возможно». Остальные (1%) сказали «не знаю».

Правда, в опросе приняло участие всего 2500 аргентинцев. Тем не менее, практический каждый опрошенный отметил, что Месси «вызывает радость и восхищение».

К слову, 18 декабря состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2, Лионель Месси и команда выиграли долгожданный трофей для своей страны.

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Источник MSNBC
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