Незаслуженное повышение? Экс-динамовец сменил прописку в Бразилии

Экс-футболист украинского футбольного клуба «Динамо» Киев Клейтон да Силвейра да Силва подписал контракт с бразильским клубом «Лондрина».

Клейтон выступал за киевлян в сезоне 2020/21. Интересно, что бразилец стал чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины, но провел на поле в футболке «Динамо» всего 9 минут. После завершения сезона он был без футбола 3 месяца, но затем подписал контракт с ССА Масейо, но и там не сверкал – 8 матчей и один ассист, а с ноября 2021 года вообще не появлялся на поле. К слову, ССА Масейо вылетел в третий дивизион.

Тем не менее, «Лондрина», выступающая во втором дивизионе Бразилии, заинтересовалась в нем и подписала с ним контракт. Детали сделки не разглашаются.