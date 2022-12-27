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Бразилия
27 декабря 2022, 19:37 | Обновлено 27 декабря 2022, 20:18
957
1

Незаслуженное повышение? Экс-динамовец сменил прописку в Бразилии

Клейтон да Силва подписал контракт с «Лондриной»

27 декабря 2022, 19:37 | Обновлено 27 декабря 2022, 20:18
957
1
Незаслуженное повышение? Экс-динамовец сменил прописку в Бразилии
Twitter. Клейтон да Силвейра да Силва

Экс-футболист украинского футбольного клуба «Динамо» Киев Клейтон да Силвейра да Силва подписал контракт с бразильским клубом «Лондрина».

Клейтон выступал за киевлян в сезоне 2020/21. Интересно, что бразилец стал чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины, но провел на поле в футболке «Динамо» всего 9 минут. После завершения сезона он был без футбола 3 месяца, но затем подписал контракт с ССА Масейо, но и там не сверкал – 8 матчей и один ассист, а с ноября 2021 года вообще не появлялся на поле. К слову, ССА Масейо вылетел в третий дивизион.

Тем не менее, «Лондрина», выступающая во втором дивизионе Бразилии, заинтересовалась в нем и подписала с ним контракт. Детали сделки не разглашаются.

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Источник Sport.ua
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PETP0
Обожнюю машинні переклади спорт юа, "Клейтон і Сілва" - обидва підписали чи як?)
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