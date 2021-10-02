Бразилец, покинувший Динамо, наконец-то нашел себе новый клуб

Клейтон будет играть за ССА Масейо, команду второго дивизиона Бразилии

  • 02.10.2021 06:50
  • 953 просмотра
  • 1 комментарий
Бразилец, покинувший Динамо, наконец-то нашел себе новый клуб
© ССА Масейо. Клейтон

Бразильский форвард Клейтон подписал контракт с командой ССА Масейо, которая занимает 7-е место во втором дивизионе чемпионата Бразилии.

Футболист уже прибыл в расположение клуба, прошел медосмотр и подписал контракт.

25-летний Клейтон до лета выступал за «Динамо», а после того времени искал себе новый клуб в статусе свободного агента.

В сезоне 2020/21 Клейтон отыграл только один матч за «Динамо» и отметился голевой передачей.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 02.10.2021 07:15
    -1
    Витиньо прибыл в клуб, но не выглядит что он нашёл новый клуб.
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