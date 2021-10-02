Бразилец, покинувший Динамо, наконец-то нашел себе новый клуб

Бразильский форвард Клейтон подписал контракт с командой ССА Масейо, которая занимает 7-е место во втором дивизионе чемпионата Бразилии.

Футболист уже прибыл в расположение клуба, прошел медосмотр и подписал контракт.

25-летний Клейтон до лета выступал за «Динамо», а после того времени искал себе новый клуб в статусе свободного агента.

В сезоне 2020/21 Клейтон отыграл только один матч за «Динамо» и отметился голевой передачей.