Бразилец, покинувший Динамо, наконец-то нашел себе новый клуб

Бразильский форвард Клейтон подписал контракт с командой ССА Масейо, которая занимает 7-е место во втором дивизионе чемпионата Бразилии.
Футболист уже прибыл в расположение клуба, прошел медосмотр и подписал контракт.
25-летний Клейтон до лета выступал за «Динамо», а после того времени искал себе новый клуб в статусе свободного агента.
В сезоне 2020/21 Клейтон отыграл только один матч за «Динамо» и отметился голевой передачей.
O Maior de Alagoas acertou a contratação do atacante Clayton, de 25 anos. 🔵⚪️ O atleta chega em Maceió nesta quarta-feira, para realizar exames médicos e, após aprovação, assinar contrato. ⚽️💪🏼 pic.twitter.com/x1DVSLG2Uu— CSA (@CSAoficial) September 29, 2021
Источник — Twitter
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