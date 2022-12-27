Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗИНЧЕНКО: «Артета смотрит на футбол таким же образом, как и Гвардиола»
Англия
27 декабря 2022, 17:45 | Обновлено 27 декабря 2022, 18:28
441
0

ЗИНЧЕНКО: «Артета смотрит на футбол таким же образом, как и Гвардиола»

Хавбек «Арсенала» сравнил двух тренеров

27 декабря 2022, 17:45 | Обновлено 27 декабря 2022, 18:28
441
0
ЗИНЧЕНКО: «Артета смотрит на футбол таким же образом, как и Гвардиола»
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко сравнил своего бывшего и нынешнего тренеров – Пепа Гвардиолу и Микеля Артету:

«Гвардиола - это гений. Он хочет выигрывать все. Это его менталитет, я не знаю, как это объяснить. Когда ты потерял очки – ты должен быть расстроен. Такова ментальность, таков его дух.

Когда я пришел в «Сити», то с первого дня понял, что Артета будет замечательным тренером, это точно. Он был готов, каждый его совет был важным. У него такой большой потенциал, что трудно назвать какие-то пределы. Он смотрит на футбол практически таким же образом, как и Гвардиола».

Вчера Зинченко встретился Арсена Венгера.

По теме:
ФОТО. Зинченко встретился с Арсеном Венгером
Артета дал оценку интересу Арсенала к Мудрику
Микель АРТЕТА: «Арсенал проявил прекрасное самообладание»
Александр Зинченко Микель Артета Пеп Гвардиола
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Manchester Evening News
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ рассматривает возможность подписания Цыганкова
Футбол | 27 декабря 2022, 11:15 17
ПСВ рассматривает возможность подписания Цыганкова
ПСВ рассматривает возможность подписания Цыганкова

Вингер «Динамо» – один из кандидатов на замену Гакпо

Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику
Футбол | 26 декабря 2022, 21:47 42
Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику
Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику

«Шахтеру» предложения в 40+20 миллионов мало

ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
Футбол | 27.12.2022, 00:20
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
Футбол | 27.12.2022, 14:52
Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
Между Суркисом и Гвардиолой. Что делать Цыганкову
Специя уверена в выкупе Коваленко и подписании с ним контракта до 2026 года
Футбол | 27.12.2022, 18:20
Специя уверена в выкупе Коваленко и подписании с ним контракта до 2026 года
Специя уверена в выкупе Коваленко и подписании с ним контракта до 2026 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Их было трое. Названы все противники присутствия Бензема в сборной Франции
Их было трое. Названы все противники присутствия Бензема в сборной Франции
26.12.2022, 16:04 6
Футбол
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
25.12.2022, 21:29 12
Футбол
Турнир, которого лишили страну-404: главные фавориты МЧМ-2023 по хоккею
Турнир, которого лишили страну-404: главные фавориты МЧМ-2023 по хоккею
26.12.2022, 12:53
Хоккей
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
27.12.2022, 11:59 7
Война
Риддик Боу назвал трех лучших боксеров хевивейта 90-х
Риддик Боу назвал трех лучших боксеров хевивейта 90-х
26.12.2022, 11:15 4
Бокс
КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»
КУЧЕР: «Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить Днепр-1»
26.12.2022, 13:05 5
Футбол
ВИДЕО. Взрывы в россии. Новые проблемы на аэродроме в Энгельсе
ВИДЕО. Взрывы в россии. Новые проблемы на аэродроме в Энгельсе
26.12.2022, 08:07 1
Война
С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров
С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров
26.12.2022, 13:38 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности