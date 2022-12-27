ЗИНЧЕНКО: «Артета смотрит на футбол таким же образом, как и Гвардиола»

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко сравнил своего бывшего и нынешнего тренеров – Пепа Гвардиолу и Микеля Артету:

«Гвардиола - это гений. Он хочет выигрывать все. Это его менталитет, я не знаю, как это объяснить. Когда ты потерял очки – ты должен быть расстроен. Такова ментальность, таков его дух.

Когда я пришел в «Сити», то с первого дня понял, что Артета будет замечательным тренером, это точно. Он был готов, каждый его совет был важным. У него такой большой потенциал, что трудно назвать какие-то пределы. Он смотрит на футбол практически таким же образом, как и Гвардиола».

Вчера Зинченко встретился Арсена Венгера.