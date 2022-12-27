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Украина. Премьер лига
27 декабря 2022, 17:29 |
56
0

ЙОВИЧЕВИЧ: «Многие удивлены сборной, ведь в Хорватии меньше 4 млн людей»

Тренер рассказал об успехах национальной команды

27 декабря 2022, 17:29 |
56
0
ЙОВИЧЕВИЧ: «Многие удивлены сборной, ведь в Хорватии меньше 4 млн людей»
twitter.com/hns_cff

Тренер «Шахтера» Игор Йовичевич пояснил, как Хорватия, где меньше четырех миллионов людей населения, способна демонстрировать топ-результаты.

Хорватская сборная два кряду чемпионата мира завершила в топ-3.

«Это очень сложно объяснить. Люди из Испании, Канады, Франции тоже спрашивают меня: как вам удается это делать, если у вас население страны меньше 4 миллионов человек? Иногда даже сами себе не можем это объяснить, но мы точно имеем талант как фундамент, имеем характер и менталитет победителя. Думаю, талант множится на характер, как я ранее и говорил в интервью. Также еще есть требования болельщиков, ведь у нас футбольная нация. И мы требуем столько, что идет много критики даже в ходе чемпионата мира: здесь мы сыграли так, но могли лучше, почему играет один, а не другой? Есть много критики во время самого турнира. Есть впечатление, что команда проигрывает каждый матч со счетом 0:6, когда читаешь газеты и слушаешь телевидение. Но когда чемпионат заканчивается и подводятся итоги, то на улицы выходят по 300–400 тысяч человек и все тебя хвалят. Много требуют, но таков менталитет: хорваты не терпят посредственности. Футболисты это понимают и дают больше, чем могут дать на самом деле. В этом я вижу единственное объяснение того, как можно обыграть фаворита».

«Либо же фаворитами стали уже мы. Три медали за 25 лет есть не у каждой сборной, и даже великие фавориты такого не имеют. Две бронзы и серебро дают право нам говорить о том, что Хорватия – футбольная сила. Два раза подряд мы с медалями и показываем дух, бойцовские качества, где один-два таланта могут решить судьбу матча. Хорватское единство и патриотизм отображается в результате. Хотя также у нас есть тренер, который последние пять лет проводит очень хорошую работу со сменой поколений. На этом мундиале было 18 новых футболистов в сравнении с прошлым турниром, 2018 года. Да, можно сказать, что ты упустил 1-е или 2-е место, но ты и так остаешься на вершине. Логического объяснения этому нет».

«У нас снега нет вообще, но у нас есть чемпионы мира в лыжном спорте: Яница Костелич и Ивица Костелич. У нас было всего три бассейна, а мы стали чемпионами мира в водном поло. Мы – чемпионы мира во многих видах спорта», — сказал Йовичевич.

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сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 по футболу Игор Йовичевич Шахтер Донецк
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Источник ФК Шахтер Донецк
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