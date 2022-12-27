Источник: Манчестер Юнайтед не будет покупать игроков в январе

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не приобретать новых игроков для команды во время январского трансферного окна. Об этом сообщают английские СМИ.

Усиление состава «Манчестер Юнайтед» зимой возможно только с помощью аренд. Основная причина такого решения – это то, что владельцы клуба, семья Глейзеров, выставила его на продажу.

Напомним, сегодня ночью ПСВ продал в «Ливерпуль» Коди Гакпо, которого долгое время вел «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривали его как замену Криштиану Роналду.