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Англия
27 декабря 2022, 15:48 | Обновлено 27 декабря 2022, 16:00
94
0

Источник: Манчестер Юнайтед не будет покупать игроков в январе

Возможны только аренды

27 декабря 2022, 15:48 | Обновлено 27 декабря 2022, 16:00
94
0
Источник: Манчестер Юнайтед не будет покупать игроков в январе
ФК Манчестер Юнайтед

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не приобретать новых игроков для команды во время январского трансферного окна. Об этом сообщают английские СМИ.

Усиление состава «Манчестер Юнайтед» зимой возможно только с помощью аренд. Основная причина такого решения – это то, что владельцы клуба, семья Глейзеров, выставила его на продажу.

Напомним, сегодня ночью ПСВ продал в «Ливерпуль» Коди Гакпо, которого долгое время вел «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривали его как замену Криштиану Роналду.

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Источник Daily Mail
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