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  4. Контракт продлят. Скалони останется в сборной Аргентины
Чемпионат мира
27 декабря 2022, 14:55 |
195
0

Контракт продлят. Скалони останется в сборной Аргентины

Текущее соглашение истекает в конце года

27 декабря 2022, 14:55 |
195
0
Контракт продлят. Скалони останется в сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Контракт главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони истекает в конце 2022 календарного года. Однако президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа сообщил о том, что Скалони останется на своем посту:

«Скалони остается тренером сборной Аргентины. Мы оба держим свое слово. Устное соглашение уже достигнуто. Он летал в Испанию по семейным делам. Когда он вернется в Аргентину, мы с ним поговорим».

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Он привел команду к победе на ЧМ-2022 и Копа Америка-2021.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу
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Источник Tyc Sports
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