Контракт продлят. Скалони останется в сборной Аргентины

Контракт главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони истекает в конце 2022 календарного года. Однако президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа сообщил о том, что Скалони останется на своем посту:

«Скалони остается тренером сборной Аргентины. Мы оба держим свое слово. Устное соглашение уже достигнуто. Он летал в Испанию по семейным делам. Когда он вернется в Аргентину, мы с ним поговорим».

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Он привел команду к победе на ЧМ-2022 и Копа Америка-2021.