Лионель Скалони стал самым молодым тренером чемпионов мира с 1978 года
Финальный матч ЧМ-2022 тренер сборной Аргентины провел в 44 года 216 дней
Самый молодой наставник команд-участниц ЧМ-2022 Лилонель Скалони стал и самым «юным» тренером чемпионов мира с 1978 года. Финальный матч против Франции аргентинец провел в 44 года 216 дней.
В более молодом возрасте приводили своих подопечных к чемпионскому титулу только четыре «коуча», причем все – из Южной Америки. Это уругвайцы Альберто Супиччи (ЧМ-1930) и Хуан Лопес (ЧМ-1950), бразилец Марио Загало (ЧМ-1970) и аргентинец Сесар Луис Менотти (ЧМ-1978).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые тренеры чемпионов мира
|
Возраст
|
Тренер
|
Сборная
|
ЧМ
|
31 год 252 дня
|
Альберто СУПИЧЧИ
|
Уругвай
|
1930
|
38 лет 316 дней
|
Марио ЗАГАЛО
|
Бразилия
|
1970
|
39 лет 232 дня
|
Сесар Луис МЕНОТТИ
|
Аргентина
|
1978
|
42 года 123 дня
|
Хуан ЛОПЕС
|
Уругвай
|
1950
|
44 года 216 дней
|
Лионель СКАЛОНИ
|
Аргентина
|
2022
|
44 года 300 дней
|
Франц БЕККЕНБАУЭР
|
ФРГ
|
1990
|
46 лет 189 дней
|
Альф РАМСЕЙ
|
Англия
|
1966
|
48 лет 100 дней
|
Витторио ПОЦЦО
|
Италия
|
1934
|
48 лет 105 дней
|
Карлос БИЛАРДО
|
Аргентина
|
1986
|
48 лет 149 дней
|
Висенте ФЕОЛА
|
Бразилия
|
1958
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