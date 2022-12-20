Лионель Скалони стал самым молодым тренером чемпионов мира с 1978 года

Самый молодой наставник команд-участниц ЧМ-2022 Лилонель Скалони стал и самым «юным» тренером чемпионов мира с 1978 года. Финальный матч против Франции аргентинец провел в 44 года 216 дней.

В более молодом возрасте приводили своих подопечных к чемпионскому титулу только четыре «коуча», причем все – из Южной Америки. Это уругвайцы Альберто Супиччи (ЧМ-1930) и Хуан Лопес (ЧМ-1950), бразилец Марио Загало (ЧМ-1970) и аргентинец Сесар Луис Менотти (ЧМ-1978).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые тренеры чемпионов мира