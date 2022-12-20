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Чемпионат мира
20 декабря 2022, 14:14 | Обновлено 20 декабря 2022, 14:22
313
0

Лионель Скалони стал самым молодым тренером чемпионов мира с 1978 года

Финальный матч ЧМ-2022 тренер сборной Аргентины провел в 44 года 216 дней

20 декабря 2022, 14:14 | Обновлено 20 декабря 2022, 14:22
313
0
Лионель Скалони стал самым молодым тренером чемпионов мира с 1978 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Самый молодой наставник команд-участниц ЧМ-2022 Лилонель Скалони стал и самым «юным» тренером чемпионов мира с 1978 года. Финальный матч против Франции аргентинец провел в 44 года 216 дней.

В более молодом возрасте приводили своих подопечных к чемпионскому титулу только четыре «коуча», причем все – из Южной Америки. Это уругвайцы Альберто Супиччи (ЧМ-1930) и Хуан Лопес (ЧМ-1950), бразилец Марио Загало (ЧМ-1970) и аргентинец Сесар Луис Менотти (ЧМ-1978).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые тренеры чемпионов мира

Возраст

Тренер

Сборная

ЧМ

31 год 252 дня

Альберто СУПИЧЧИ

Уругвай

1930

38 лет 316 дней

Марио ЗАГАЛО

Бразилия

1970

39 лет 232 дня

Сесар Луис МЕНОТТИ

Аргентина

1978

42 года 123 дня

Хуан ЛОПЕС

Уругвай

1950

44 года 216 дней

Лионель СКАЛОНИ

Аргентина

2022

44 года 300 дней

Франц БЕККЕНБАУЭР

ФРГ

1990

46 лет 189 дней

Альф РАМСЕЙ

Англия

1966

48 лет 100 дней

Витторио ПОЦЦО

Италия

1934

48 лет 105 дней

Карлос БИЛАРДО

Аргентина

1986

48 лет 149 дней

Висенте ФЕОЛА

Бразилия

1958

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Источник Sport.ua
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