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WTA
27 декабря 2022, 14:59 |
87
0

Бывший тренер Свитолиной будет работать со второй ракеткой Швейцарии

Эндрю Беттлс начал сотрудничество с Жиль Тайхман

27 декабря 2022, 14:59 |
87
0
Бывший тренер Свитолиной будет работать со второй ракеткой Швейцарии
Jimmie48 Photography. Эндрю Беттлс

Британский тренер Эндрю Беттлс начал сотрудничество со швейцарской теннисисткой Жиль Тайхман.

29-летний специалист известен по долгой работе с украинкой Элиной Свитолиной. Изначально он был спарринг-партнером украинки, но после ее выигрыша на Итоговом турнире-2018 британец был назначен на должность тренера.

В октябре прошлого года Свитолина объявила о завершении сотрудничества с Беттлсом.

Отметим, что Тайхман занимает 35 место в мировом рейтинге. В 2019 году стала победительницей двух турниров WTA на грунте.

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Эндрю Беттлс Жиль Тайхман Элина Свитолина
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