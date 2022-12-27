Бывший тренер Свитолиной будет работать со второй ракеткой Швейцарии
Эндрю Беттлс начал сотрудничество с Жиль Тайхман
Британский тренер Эндрю Беттлс начал сотрудничество со швейцарской теннисисткой Жиль Тайхман.
29-летний специалист известен по долгой работе с украинкой Элиной Свитолиной. Изначально он был спарринг-партнером украинки, но после ее выигрыша на Итоговом турнире-2018 британец был назначен на должность тренера.
В октябре прошлого года Свитолина объявила о завершении сотрудничества с Беттлсом.
Отметим, что Тайхман занимает 35 место в мировом рейтинге. В 2019 году стала победительницей двух турниров WTA на грунте.
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