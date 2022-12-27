Мирон МАРКЕВИЧ: «Какой Шевченко руководитель ‒ мне сложно сказать»

Бывший наставник национальной команды Украины Мирон Маркевич поделился мнением о потенциальных перестановках в руководстве украинского футбола.



– Как оцените то, что происходит сейчас в украинском футболе? УАФ нужна перезагрузка?

– Не думаю, что сейчас это главный вопрос в нашей стране. Главное – это в войне выстоять, а кто там будет руководить и как ‒ не важно. Тем более, что сейчас это не главный вопрос.



– Ходят слухи, что стать президентом УАФ может Андрей Шевченко. Как вы считает, он тот, кто нужен на этой должности и сможет ли он что-то изменить?

– Знаю, что он хотел быть тренером и готовился. А какой он руководитель ‒ мне сложно сказать.



– Вы планируете возвращаться к тренерской деятельности?

– Я себя нормально чувствую и варианты рассматриваю, но не лишь бы идти ‒ тренировать. Хочется поработать с хорошими футболистами, чтобы была перспектива. Так просто не интересно, – сказал Маркевич.

Также Маркевич прокомментировал информацию о том, что Александр Петраков покинет сборную Украины по истечению срока своего контракта.